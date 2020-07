Die nachgefragtesten ETF-Strategien im ersten Halbjahr 2020

Der große Run auf Gold-ETCs

„Es ist nicht alles Gold, was glänzt“ lautet ein beliebtes Sprichwort, das auf die in Europa verfügbaren Gold ETC Strategien mit Blick auf das erste Halbjahr 2020 jedenfalls nicht zutrifft: Die drei beliebteste physischen Gold ETC Strategien iShares Physical Gold ETC, Invesco Physical Gold ETC und Amundi Physical Gold ETC konnten sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres über kumulierte Nettomittelzuflüsse in Höhe von +8,546 Milliarden Euro freuen.

Wie die nachfolgende Top-14 Tabelle mit allen ETF- bzw. ETC-Strategien mit Nettomittezuflüssen von zumindest 1 Milliarde Euro zeigt, ist es nur der Beliebtheit des US-Dollar Unternehmensanleihen ETF iShares $ Corporate Bond ETF zu „verdanken“, dass sich die Top-3 Verkaufsschlager des ersten Halbjahres 2020 nicht ausschließlich aus physischen Gold ETCs zusammensetzen.