Das trockene und heiße Klima in den wichtigen Anbaugebieten des Mittleren Westens der USA hat den heranwachsenden Maispflanzen zugesetzt. Zudem gab es größere Orders aus China und Mexiko. Diese beiden Faktoren könnten ein Grund dafür sein, dass der Maispreis zuletzt die Seitwärtsphase nach oben verlassen konnte und jetzt auch Anschlusskäufe folgen könnten.

Bullishe CoT-Daten

Im CoT-Report (Commitment of Traders Report), welcher von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlicht wird, konnte man bereits seit geraumer Zeit herauslesen, dass die Netto-Positionierung der Commercials (also der professionellen Händler, welche den Futures-Markt überwiegend zur Absicherung nutzen) deutlich "Netto-Long" war und diese dabei nahezu den Extremwert von 2013 erreicht. Dies ist durchaus ein Anzeichen für weiter steigende Notierungen bei Mais. Auch das Sentiment war zuletzt negativ und unterstützt daher als Kontraindikator diese Annahme. Lediglich die Saisonalität zeigt für die nächsten Wochen noch gen Süden. Für Trader, die davon ausgehen, dass der Mais-Preis in den kommenden Tagen und Wochen weiter ansteigt und der Mais-Future in den nächsten Wochen nicht dem saisonal üblichen Verlauf folgt, könnte der Einstieg in einen entsprechenden Mini Long von Vontobel interessant sein (WKN: VN41S1). Dieser hat aktuell einen Hebel von 2,61.