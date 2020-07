Als Entertainment-Konzern gehört die Berliner DEAG zu den von den Folgen der Covid-19-Pandemie am stärksten betroffenen Unternehmen an der Börse. Der Aktienkurs des Unternehmen konnte sich nach dem Corona-Crash von 6,38 Euro auf Ende April erreichte 2,70 Euro bisher noch nicht nachhaltig erholen. Eine zwischenzeitliche Aufwärtsbewegung endete an einer charttechnischen Widerstandszone bei 3,80/3,89 Euro, seitdem gingen die Gewinne ...