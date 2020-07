Tesla – Versprechen an die Zukunft der Automobilindustrie

Tesla ist im vergangen Monat zum wertvollsten Automobilkonzern weltweit aufgestiegen – und das obwohl man bei den klassischen Unternehmenskennzahlen noch nicht mit den etablierten Automobilherstellern mithalten kann. Kritiker behaupten schon lange die Aktie sei überbewertet. Jedoch hat das Unternehmen allerhand Wettbewerbsvorteile, die in Zukunft noch größer werden könnten. In unserem Turbo-Dienst haben wir am Mittwoch unseren spekulativen Trade des Sommers auf Tesla vorgestellt. Wer auf fallende Kurse spekulieren möchte, schaut sich den Turbo-Bear VP5WFG mit Hebel 4 an.