Kein Tag vergeht beim Zahlungsdienstleister Wirecard, ohne dass es krasse Neuigkeiten gibt. Auch am heutigen Mittwoch muss Wirecard wieder mit gehörigen Einbußen auf dem Aktienmarkt kämpfen. Die Anlegerstimmung ist weiter am Boden, genauso wie der Kurswert. Dieser ist in unsagbare Tiefen abgestürzt und der tiefe Sturz scheint kein Ende zu nehmen!

Anlegertipp: Wie geht es nun mit dem skandalträchtigen Unternehmen weiter? Kann es sich nochmal berappeln oder ist bald ganz Schluss? Wir haben uns genauer mit dem Wertpapier beschäftigt, unsere Analyse sehen Sie hier.