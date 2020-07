Sah es Anfang der Woche für die Varta Aktie charttechnisch noch gut aus, so hat sich das Bild binnen zweier Handelstage wieder deutlich verschlechtert. Am Montag konnte Vartas Aktienkurs noch ein neues Verlaufshoch im Zuge der Erholungsbewegung erzielen, die seit dem Mitte März verzeichneten Corona-Crashtief bei 50,50 Euro das Bild prägt. 108,90 Euro erreichte der Anteilschein des Batterie-Herstellers in der Spitze, bevor nach den ...