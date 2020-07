Die Wege in Bad Salzungen sind kurz. Vom Landratsamt an der Erzberger Allee zum Amtsgericht am Kirchplatz sind es gerade einmal 500 Meter und von dort lediglich 400 Meter zur Polizeiinspektion in der Rosa-Luxemburg-Straße. Verbindet man auf der Karte diese drei Punkte, ergibt sich ein Dreieck, und in diesem bürokratischen Dreieck verliert eine Frau ihre Freiheit, die seit

Der Beitrag Haftzellen für Beitragsrebellen: Der Fall Sieglinde Baumert erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.