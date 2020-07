Soja Future unter Druck

Noch Mitte April markierte der Sojapreis einen Tiefstand von 808,25 US-Cent, konnte sich nach diesem Ausverkauf aber wieder deutlich erholen und zuletzt in den Bereich von 900,00 US-Cent und einer dort verlaufenden Widerstandszone zulegen. Doch die Spannungen zwischen den USA und China haben Anleger offensichtlich verängstigt, im gestrigen Handel fiel der Sojapreis unter die erste markante Unterstützung von 880,50 US-Cent zurück. Damit deutet sich eine unmittelbare Fortsetzung des Ausverkaufs auf den nächstgrößeren Support an, der durchaus für den Aufbau von kurzfristigen Short-Positionen genutzt werden kann. Der fragile Aufwärtstrend bestehend seit März dieses Jahres könnte wiederum für einen spekulativen Long-Einstieg ausgenutzt werden, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Spannungen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten wieder deutlich abnehmen und die Chinesen die im Phase-1-Deal garantierten Abnahmemengen auch tatsächlich einhalten. Anderenfalls droht weiteres Ungemach für den Soja-Future.

Planmäßig gedreht

Ohnehin war der Sojapreis im Bereich ab 900,00 US-Cent im Vorfeld für ein Short-Investment vorgesehen, dieser Effekt setzte sogar früher ein, als gedacht. Die nächstgrößere Unterstützungszone ist nun bei 860,00 US-Cent auszumachen, darunter könnte es sogar auf den kurzfristigen Aufwärtstrend sowie die Kursmarke von 850,00 US-Cent weiter abwärts gehen und würde sich durchaus für ein zeitlich überschaubares Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VF2QL8 anbieten. Trotzdem sollten der Sojapreis stets im Blick behalten und ein konsequentes Stopp-Management betreiben werden. In ruhigeres Fahrwasser dürfte der Agrarrohstoff hingegen erst oberhalb von 910,00 US-Cent gelangen, in einem derartigen Szenario wären Zugewinne an 930,00 und darüber sogar 942,00 US-Cent vorstellbar.