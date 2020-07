Mit Spannung wurden die Quartalszahlen der US-Bank erwartet. Um es kurz zu machen: Die Zahlen fielen robust aus und wurden von den Marktakteuren wohlwollend aufgenommen. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung konnte die Aktie zulegen, sodass die Reaktion nach der Zahlenveröffentlichung vergleichsweise bescheiden ausfiel.

Nichtsdestotrotz hat sich die Aktie von JPMorgan Chase in eine interessante Ausgangslage manövriert.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie am 21.06. hieß es unter anderem „[…] Die Aktie muss nunmehr aufpassen, auf der Unterseite nicht stärker in Bedrängnis zu geraten. Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn sie sich weiterhin oberhalb von 97,3 US-Dollar behaupten könnte. Dieser Bereich wird zudem durch die 38-Tage-Linie verstärkt. Wie könnte es nun weitergehen? Die Entwicklung des Gesamtmarktes dürfte eine wichtige Rolle spielen. Sollten sich hier die Konsolidierungstendenzen manifestieren, könnte es auch für die Aktie noch einmal eng werden. Sollte sie die 97,3 US-Dollar aufgeben müssen, hätte die Bewegung aus charttechnischer Sicht Platz, um sich bis auf 90,0 US-Dollar auszudehnen. Unterhalb von 90,0 US-Dollar müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite muss es weiterhin das erklärte Ziel sein, die 115,8 US-Dollar zu knacken. Dieser Marke vorgelagert befindet sich bei 103,0 US-Dollar ein weiterer Widerstand.“

In der Folgezeit geriet die Aktie doch noch weiter in Bedrängnis und lief den Supportbereich von 90,0 US-Dollar an. Hier gelang ihr jedoch die Trendwende. Sie initiierte eine Erholung. Die zurückliegende Korrektur kann man in das Korsett einer bullischen Keil-Formation (rot dargestellt) pressen, die nun mit dem Vorstoß auf der Oberseite regelkonform aufgelöst wurde.

Um der Erholung weitere Relevanz zu verleihen, muss die Aktie über den Widerstand bei 103,0 US-Dollar laufen. Die eigentliche Bewährungsprobe würde dann im Bereich des markanten Juni-Hochs bei 115,8 US-Dollar warten. Auf der Unterseite haben die 90,0 US-Dollar unverändert eine zentrale Bedeutung.