TeamViewer übernimmt in einer 136,5 Millionen Euro schweren Transaktion sämtliche Anteile an Ubimax. Den Kaufpreis - ohne Schulden und Barmittel gerechnet - zahle man in Höhe von 85,8 Millionen Euro in bar und in rund 1,07 Millionen neuen TeamViewer Aktien. Während die Barkomponente aus vorhandenen liquiden Mitteln beglichen wird, sollen die Aktien im Rahmen eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital ausgegeben werden. ...