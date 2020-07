Bei SLM Solutions-Anteilseignern geht heute das Schreckgespenst um. So wird die Aktie rund drei Prozent nach unten durchgereicht. Mittlerweile kosten die Papiere nur noch 7,00 EUR. Geht es jetzt noch weiter runter?

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Der Ausbruch über eine wichtige Hürde ist nämlich nach wie vor aus dem Stand möglich. Immerhin genügt ein Plus von rund siebzehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bisher bedeuten 8,20 EUR diesen Höchstwert. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Anleger, die mit Vorliebe auf Schnäppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. Pessimisten freuen sich vermutlich über den Kursrutsch und sehen sich bestätigt.

Fazit: Diese SLM Solutions-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.