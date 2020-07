Satte 15 Prozent Minus beim Gold-Ausstoß meldet der Goldminen-Riese für den Zeitraum von April bis Juni, in de weltweit viele Shutdown-Maßnahmen gegen die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus die Wirtschaft in Teilen lahmlegten. Bei Barrick Gold betraf dies unter anderem Bergbauaktivitäten in Argentinien – Lateinamerika gehörte zu den am stärksten von den Pandemie-Folgen betroffenen Gebieten.

„Umfassende Programme zur Bekämpfung der Ausbreitung von covid-19 sind in allen Betrieben von Barrick in Kraft, und das Unternehmen unternimmt weiterhin die notwendigen Schritte, um die Auswirkungen der Pandemie auf sein Geschäft in den Griff zu bekommen“, sagt Barrick-CEO Mark Bristow.

Hinzu kamen Probleme mit der Regierung bei einem Projekt in Papua-Neuguinea. Streit gab es um die Verlängerung für einen ausgelaufenen Pachtvertrag. Damit fiel die Förderung an diesem Standort aus, die Mine ist im Wartungsmodus und der Disput mit der Regierung bisher noch nicht ausgeräumt.

Vorläufigen Zahlen zufolge konnte Barrick Gold im zweiten Quartal 1,22 Millionen Unzen Gold und 123 Millionen Pfund Kupfer verkaufen. Die Produktion im zweiten Quartal belief sich den Angaben des Konzerns zufolge auf 1,15 Millionen Unzen Gold und 120 Millionen Pfund Kupfer. Gegenüber dem ersten Quartal des laufenden Jahres verzeichnete Barrick Gold Kostensteigerungen beim Abbau.

Auf Halbjahresbasis kommt Barrick Gold damit auf eine Goldförderung von 2,4 Millionen Unzen. Für das gesamte laufende Jahr ist die Förderung von 4,6 Millionen bis 5,0 Millionen Unzen Gold geplant. Am 10. August will Barrick Gold die komplette Quartalsbilanz vorlegen.

An der Börse in New York kam die Aktie von Barrick Gold in den letzten Tagen unter Druck. Der Grund war vor allem charttechnischer Natur: Erneut – und diesmal deutlich – scheiterte Barricks Aktienkurs an einer Widerstandszone unterhalb des Mehrjahreshochs bei 28,50 Dollar, die im April und Mai 2020 ausgeprägt wurde. Trotz der Kursverluste blieben die diversen charttechnischen Unterstützungszonen rund um die Marke von 26 Dollar und darunter aber bisher intakt.



Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.