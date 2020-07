Steinhoff International hat am Freitag Informationen zur anstehenden Hauptversammlung 2020 vorgelegt, nachdem die finanziell durch einen milliardenschweren Bilanzskandal - aufgedeckt schon Ende 2017 - gebeutelte Gesellschaft jüngst die Bilanz für 2019 vorgelegt hatte. Am 28. August wird das Aktionärstreffen stattfinden - allerdings aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie in virtueller Form. Zur Abstimmung stehen unter anderem die ...