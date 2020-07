Paion sammelt die nächste Zulassung für das neu entwickelte Narkosemittel Remimazolam ein. Nach den Zulassungen in Japan und jüngst in den USA kommt nun auch grünes Licht der Behörden in China. Remimazolam kann in dem Land nun im Bereich der Kurzsedierung vertrieben werden - diese Indikation wird auch durch die Zulassung in den USA abgedeckt, während sich die Zulassung in Japan auf die Allgemeinanästhesie erstreckt. In China ...