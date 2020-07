EU-Hilfen: Die Reichen bekommen Geld von den Armen

Beim EU-Gipfel in Brüssel wird gefeilscht bis tief in die Nacht. Am lautesten beschweren sich die Regierungschefs von Frankreich und Italien, wenn EU-Länder mit Vernunft wie Österreich oder Schweden beim Geld ausgeben auf die Bremse treten. Italien, Spanien, Frankreich, Portugal und Griechenland haben ihre Volkswirtschaften schon vor Corona in die wirtschaftliche und finanzielle Krise gefahren.

Ein Beitrag von Olaf Opitz.