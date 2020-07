NEW YORK (dpa-AFX) - Anhaltender Konjunkturoptimismus dürfte die Kurse an den US-Börsen am Dienstag weiter nach oben befördern. Zugleich hält der Boom bei Technologie-Aktien an, der Nasdaq-100-Index könnte sein bisheriges Rekordhoch bei 11 069 Punkten aus der Vorwoche überspringen.

Der Dow Jones Industrial tendiert derweil wieder in Richtung der runden Marke von 27 000 Punkten: Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex 0,95 Prozent höher auf 26 933 Punkten.