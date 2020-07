Nun hat es der Dax geschafft! Der Index setzte zu Wochenbeginn über die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten und hat damit die Tür in Richtung der zentralen Widerstandszone 13.600 / 13.750 Punkte weit aufgestoßen. Ein ganzes Potpourri von potentiellen Antriebsfaktoren verhalf ihm dazu.

Es war ein allerdings hartes Stück Arbeit für den Dax, die 13.000er Marke zu überwinden. Aber das war mit Blick auf die Relevanz der Zone wohl auch nicht anders zu erwarten. Zuletzt baute sich aber entsprechender Druck auf, der unter anderem auch durch den Aufwärtstrend, der die Erholung in den letzten Wochen und Monaten dominierte und der den Dax kürzlich an die 13.000er Marke heran drückte, verdeutlicht wurde.

Der Ausbruch über die 13.000er Marke generierte nun ein frisches Kaufsignal, das nun wiederum eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 13.600 / 13.750 Punkte offeriert. Ausbruchsbewegungen sind mitunter eine fragile Angelegenheit und so geht es für den Dax erst einmal darum, dem Ausbruch Nachhaltigkeit zu verleihen. Salopp formuliert: Jeder Tag oberhalb von 13.000 Punkten ist für den Dax ein guter Tag. Damit der Index aus charttechnischer Sicht nicht in Bedrängnis gerät, sollten etwaige Rücksetzer nun im besten Fall auf 13.000 Punkte begrenzt bleiben. Obacht ist aus unserer Sicht jedoch geboten, sollte es für den Dax unter die 12.800 Punkte gehen. Diese Zone erarbeitete sich zuletzt eine gewisse Relevanz.

Um die charttechnischen Aspekte abzuschließen: Der Weg in Richtung 13.600 / 13.750 Punkte scheint nunmehr frei zu sein. Der aktuelle Vorstoß birgt dennoch ein gewisses Risiko und muss sich nun erst einmal beweisen. Unter die 12.800er Marke sollte es vor diesem Hintergrund nicht gehen, anderenfalls wäre der Ausbruchsversuch kritisch zu hinterfragen.

Der Dax profitierte von einem robusten fundamentalen Umfeld. Der bisherige Verlauf der Quartalsberichtssaison gibt (bislang zumindest) Anlass zu vorsichtigem Optimismus. In die gleiche Kerbe schlugen die zuletzt veröffentlichten chinesischen Konjunkturdaten. Zuletzt gab es unter anderem positive Überraschungen bei der chinesischen Industrieproduktion und den BIP-Daten des Landes. Positive Signale von der Impfstoffentwicklung sowie die Einigung auf dem EU-Gipfel sorg(t)en für weiteren Rückenwind.

Kurzum: Der Dax befindet sich in einer exzellenten Ausgangslage. Rückenwind von fundamentaler Seite sowie die Installierung eines starken charttechnischen Kaufsignals könnten den Index nun in Richtung 13.600 / 13.750 Punkte treiben. Auf der Unterseite gilt es zunächst, die 12.800er Marke als kurzfristig relevante Unterstützung im Auge zu behalten. Der Bereich von 12.000 Punkten bildet in Verbindung mit der knapp darüber verlaufenden 200-Tage-Linie aus unserer Sicht die zentrale Unterstützung und sollte nicht unterschritten werden, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage notwendig.