BioNTech und Pfizer haben mit einer weiteren Regierung einen Liefervertrag für den in der Entwicklung befindlichen COVID-19 Impstoff vereinbart. Gerade erst in die klinische Testphase 2b/3 für das Projekt unter dem Namen BNT162 angelaufen. Noch 2020 wollen das Mainzer Biotech-Unternehmen und sein US-Partnerkonzern die Zulassung für den Impfstoff in der Tasche haben und bis zu 100 Millionen Dosen produzieren. Im kommenden Jahr sollen ...