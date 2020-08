Die Welt zu retten, kein Problem. Billionen für Konjunkturprogramme auszugeben, kein Problem. Allein die EU will 1,5 Billionen Euro – sprich 1 500 000 000 000 – ausgeben. Was wenn das Geld ausgeht? Eine solche Hiobsbotschaft würde niemand ernst nehmen. Die ganze Welt verhält sich so, als ob die Regierungen auf vollen Kassen säßen und sich diese Frage somit nicht stellt. Dabei wissen alle, dass Geld ein knappes Gut ist (sein sollte) und nur derjenige helfen kann, der es besitzt. Wie kann die „Welt“ gerettet, werden, wenn Regierungen kein Geld haben, Steuererhöhungen in der Krise ausgeschlossen sind und die misstrauischen Privaten ihnen kein Geld leihen wollen?

Noch vor gut einem Vierteljahrhundert war es selbst für solide Staaten - wie der Bundesrepublik - nicht selbstverständlich bei Privatinvestoren (Banken, Fonds, Versicherungen, Bürger) Geld zu leihen. Jede Neumission einer Bundesanleihe war vom einem mühsamen Konditionsgerangel (Zinsen, Tilgung, Laufzeit) begleitet. Hinzu kam noch der Zeitfaktor, d.h. das Geld musste erst bei den Anleihezeichnern eingesammelt werden. Es lag nicht auf der Straße. Bei vielen Unternehmen jeder Größenordnung und Staaten mit schlechten „Bonitätsnoten“ (Ratings) kamen Verschuldungswünsche oft gar nicht in Frage.

Kurzum: der Kapitalmarkt entschied damals in der unglücklichen Zeit wer, wann und wieviel Geld bekam. Ohne ihn hätte es keine Eisenbahnen in den USA oder viele bekannte Kanalbauten. Selbst im 1. und 2. Weltkrieg erfolgten die Zeichnungen der Kriegsanleihen noch auf freiwilliger Basis.

Die glückliche Welt von heute: Geld ist im Überfluss da, es gibt keine Inflation mehr

Heute leben wir in einem Scharaffenland. Es hat sich herumgesprochen, die Corona-Hilfen werden einfach durch die Neuverschuldung finanziert. Geld ist da. So weit, so gut. Könnte dieses Vorhaben an der Weigerung der Investoren, den verschuldeten Staat Geld zu leihen, dennoch scheitern? Schließlich gibt es keinen Anlagezwang und Neue Steuern sind ausgeschlossen.

Ein klares Nein ist die Antwort. Denn um sich von den Launen des Kapitalmarktes unabhängig zu machen, hat die EU (offiziell wird als nicht zugegeben) die EZB Staatsanleihenkäufe erfunden. Dabei gelangt das Geld aus den Anleihen nicht in den breiten Umlauf, kommt also nicht beim Bürger an, sondern bei den Profiteuren des Sozialstaates und wird in der Masse nicht inflationswirksam.