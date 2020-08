Der nächste Goldproduzent in Nicaragua ist auf dem Weg. Condor Gold legt gut vor und die Genehmigungen sind bereits erteilt. Bei einem Goldpreis von 2.000 USD pro Unze sehen die Finanzzahlen sehr gut aus!

Condor Gold Plc ist ein britisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Investitionsschwerpunkt in Nicaragua. Es wurde im Mai 2006 an der AIM (Alternative Investment Market) in London zugelassen und erlangte im Januar 2018 darüber hinaus die Notierung an der TSX in Toronto. Nicaragua ist das größte Land Mittelamerikas und hat mit geschätzten fast 10 Mio. Unzen Gold die höchste registrierte Goldproduktion in der Region. Derzeit gibt es drei große produzierende Goldminen: Bonanza (3,1 Mio. Unzen Gold und 0,6 Mio. Unzen Silber), El Limón (2,7 Mio. Unzen Gold und 4,5 Mio. Unzen Silber) und La Libertad (170.000 Unzen Gold). Dazu sind aktuell 6 börsennotierte kanadische Unternehmen erfolgreich in Nicaragua tätig. Condor Gold verfügt in der Provinz León über das ca. 660 km² große Projekt „La India“, welches innerhalb der großen epithermalen und mesothermalen Goldgürtel liegt und das Potenzial besitzt, diverse Goldlagerstätten von Weltklasse zu beherbergen. Insgesamt besteht das Projekt aus fünfzehn Konzessionen in vier größeren Projektgebieten mit sehr guter Infrastruktur. Der panamerikanische Highway ist nur 15 km entfernt und das Stromnetz zieht sich entlang der Straße durch das Lizenzgebiet. Jede der 4 großen Projektgebiete weisen eine bekannte Goldmineralisierung auf und alle, bis auf eine Ausnahme, schließen entweder eine historische Goldmine ein oder es befindet sich eine in der Nähe.

Das Projekt La India beherbergt so zum Beispiel die gleichnamige historische Goldmine La India, die zwischen 1938 und 1956 schätzungsweise 576.000 Unzen Gold aus 1,7 Mio. Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 13,4 g/t produzierte. Auf dem Höhepunkt der Produktion im Jahr 1953 zeigen die Aufzeichnungen der Mine eine Jahresproduktion von 41.861 Unzen Gold mit einem Gehalt von 11,8 g/t. Die Mine bearbeitete ein Dutzend schmaler hochgradiger Adern unter Anwendung traditioneller Backstoping-Techniken, wobei die Minenerschließung an diesen Standorten und in den kleineren Satellitenabbaustätten unvollständig bzw. in einigen Fällen noch nicht über die Explorationsstollenerschließung hinausgekommen war.

Von 2011 bis August 2017 bohrte Condor Gold 397 Bohrlöcher mit ca. 59.000 Meter Länge. Diese Daten wurden mit den historischen Explorations- und Bergbaudaten kombiniert und in die jüngste Mineralressourcenschätzung aufgenommen, die von unabhängigen Geologen von SRK Consulting (UK) Ltd. durchgeführt und im Januar 2019 bekannt gegeben wurde. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung für das Projektgebiet umfasst gemäß NI 43-101 eine angezeigte Mineralressource von 9,85 Mio. Tonnen mit 3,6 g/t Gold (1,14 Mio. Unzen Gold) und 5,9 g/t (1,88 Mio. Unzen Silber), sowie eine abgeleitete Mineralressource von 8,48 Mio. Tonnen mit 4,3 g/t (1,23 Mio. Unzen Gold) und 8,2 g/t (1,201 Mio. Unzen Silber), die alle in einem Radius von 9 km innerhalb des Projektgebiets La India enthalten sind.