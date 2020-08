Ein schnelles Follow-Up zu unserem gestrigen 4investors-Chartcheck zur Adidas Aktie - der Grund ist ein deutliches Kursplus des DAX-Titels im heutigen Handel, was den Aktienkurs von Adidas in eine charttechnisch interessante Lage bringt. Im bisherigen XETRA-Handelsverlauf geht es bis auf 250,20 Euro nach oben, aktuell liegt das Papier bei 247,80 Euro nicht weit unter dem Tageshoch und mit 3,96 Prozent im Plus. Viel wichtiger aber: Mit ...