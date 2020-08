PLUG POWER-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. Immerhin wird die Aktie mit einem Minus von rund drei Prozent abgestraft. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Zwar müssen die Anleger heute mächtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Denn bis zum jüngsten Top fehlen derzeit nur zwei, drei feste Sitzungen. So fehlen aktuell nur rund rund sieben Prozent bis zum Monatshoch. Dieser Bestwert liegt bei 9,65 EUR. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Bei PLUG POWER ist also die Zeit für mutige Schnäppchenjäger gekommen. Schließlich bekommen Sie heute einen ordentlichen Nachlass. PLUG POWER-Bären dagegen sehen sich in ihrer Einschätzung dagegen bekräftigt.

