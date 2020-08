Nun ist der Deal also in trockenen Tüchern: Goldprojektentwickler Treasury Metals (TSX: TML; FRA: TRC) schließt die Übernahme des Goldlund-Projekts von First Mining Gold (TSX: FF; FRA: FMG) ab!

Mit einer kombinierten Ressourcenbasis von künftig 2,0 Millionen Unzen Gold in der gemessenen und angezeigten ("M+I") Kategorie sowie zusätzlichen 1,1 Millionen Unzen Gold in der abgeleiteten entsteht auf Anhieb eines der größten unerschlossenen Gold-Assets in Kanada.