Das zweite Quartal 2020 sorgte für den höchsten Umsatz aller Zeiten bei Plug Power. In Zahlen bedeutet dies einen Gesamtumsatz von 68 Millionen Dollar. Damit kann man sich gegenüber dem vorherigen Quartal um unglaubliche 68 Prozent verbessern. Selbst das EBITDA konnte sich mehr als verdoppeln, auf insgesamt 1,2 Millionen Dollar.

Aufgrund dieser Nachricht machte der Aktienkurs kurzerhand einen Sprung auf den höchsten Stand seit Börsenstand, auf insgesamt 9,10 Euro. Heute folgt höchstwahrscheinlich eine minimale Regulierung des Kurses, dieser sollte jedoch deutlich über der Marke von 8,70 Euro bleiben.

