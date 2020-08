Die Serie guter Nachrichten zu Paions Narkosemittel Remimazolam geht weiter. In China habe Lizenznehmer Yichang Humanwell kürzlich mit der Vermarktung unter dem Handelsnamen Ruima begonnen, teilen die Aachener am Dienstag mit. Zuletzt meldete das Unternehmen unter anderem erste Verkäufe in Japan. Für den US-Markt ist der Start der Vermarktung nach der jüngst erfolgten Zulassung ebenfalls noch im laufenden Jahr geplant.Zudem ...