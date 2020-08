Der Apple Aktien CFD schloss gestern bei 435,75 Dollar und damit 4,6% unter ihrem Allzeithoch, das sie am Donnerstag vor einer Woche bei 455,81 Dollar markierte. Was nicht dramatisch klingt kann sich zu einem kurzfristigen Top in der Apple-Aktie entwickeln. Da Apple 7% Gewichtung besitzt am großen S&P 500 Index kann sich dieses Top potenziell sogar auf den Germany 30 Cash CFD auswirken, der maßgeblich von den Trends an der Wall Street beeinflusst wird.

Warum könnten die heute Morgen gemeldeten Foxconn-Earnings einen Einfluss haben? Wie steht es mit der Charttechnik bei Apple? Und was zeigen die chinesischen Smartphone-Verkaufszahlen?

