Die Leistung einer Li-Ionen-Batterie hängt maßgeblich von der Qualität des Batteriegraphits ab, das für die Anode verwendet wird. EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) hat diesen Zusammenhang jetzt in einer Reihe von elektrochemischen Versuchen mit Batteriegraphit verschiedener Herkunft demonstriert und bestätigt, dass die Ecograf-Reinigung herkömmlichen Reinigungsverfahren mit Flusssäure überlegen ist.

Der bevorzugte Rohstoff für seine geplante EcoGraf™ Batteriegraphitanlage in Kwinana, Westaustralien, wäre Graphit aus der Lagerstätte Epanko in Tansania. Das Epanko-Material schnitt im Vergleich am besten ab. Außerdem lieferten die Versuche wertvolle Daten zur Weiterentwicklung eines überlegenen Batteriegraphitprodukts unter Verwendung des firmeneigenen EcoGraf™ Reinigungsverfahrens.