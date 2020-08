Ausländische Unternehmen werden es bei Einkaufstouren auf dem deutschen Markt künftig schwerer haben.

06.08.2020 - Ausländische Unternehmen werden es bei Einkaufstouren auf dem deutschen Markt künftig schwerer haben. Der Bundestag beschloss im Juli mit großer Mehrheit ein Gesetz, mit dem Investitionen aus Nicht-EU-Staaten in strategisch wichtigen Bereichen umfassender und vorausschauender geprüft werden sollen. Im Fokus stehen dabei unter anderem die Versorgung mit Impfstoffen und kritische Infrastrukturen wie Stromnetze. Zweifelsohne dürfte dieser Schutzwall insbesondere an chinesische Käufer gerichtet sein, auch wenn dies natürlich von offizieller Seite niemand so offen kommunizieren würde...



