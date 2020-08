× Artikel versenden

Anlegerverlag BioNTech: Das ist DIE Chance!

Ist das vielleicht die letzte Chance, bei BioNTech noch einmal günstig reinzukommen? Am Dienstag veröffentlichte das Mainzer Unternehmen die Zahlen für das abgelaufene Quartal. Dabei musste Vorstandschef Ugur Sahin einen Verlust von 88 Millionen Euro einräumen, nachdem in 2019 im zweiten Quartal noch Verluste von 50 Millionen hinzunehmen galt. Anleger-Tipp: Der Impfstoff steht in den […]





