STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Marktbericht

Negative Rendite bei Anleihen im Gegenwert von 14,8 Billionen US-Dollar Zur Jahresmitte betrug das weltweite Volumen von Anleihen mit negativer Rendite 14,8 Billionen US-Dollar. Die Daten publizierte die Financial Times anhand von Auswertungen der ICE Data Services. Knapp 86% der von ICE Data verfolgten Anleihen weisen eine Rendite unter 2% auf - noch Ende der 90er Jahre brachten deutlich weniger als 10% der Anleihen einen Ertrag von unter 2% ein. Alleine die für die Schuldenaufnahme der Bundesrepublik Deutschland zuständige Finanzagentur hatte zum Stand vom 10. August 2020 Anleihen von fast 1,4 Billionen Euro ausstehen, die allesamt eine negative Rendite aufweisen. Auch bei vielen weiteren europäischen Staatsanleihen liegen die Renditen im negativen Bereich. So weisen selbst zweijährige italienische Staatsanleihen inzwischen eine negative Rendite auf.

EZB kauft weniger Anleihen

In der letzten Handelswoche haben die EZB und die nationalen Notenbanken Anleihen im Gegenwert von 21,5 Milliarden Euro aufgekauft. Dabei wurden im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergeny Purchase Programme) Anleihen im Wert von 13,8 Milliarden Euro aufgekauft. Im Asset Purchase Programme der EZB wurden in der letzten Woche Anleihen für etwa 7,7 Milliarden Euro erworben. Noch im Mai wurden mit den beiden Programmen pro Woche teilweise Anleihen in Höhe von 44,8 Milliarden Euro aufgekauft. Aufgrund der Drosselung erwarten Marktteilnehmer, dass die EZB das Gesamtvolumen des aufgelegten PEPP-Programms von 1,35 Billionen Euro bis Mitte 2021 nicht voll ausschöpfen wird. Beim APP-Programm kann die EZB ihre Anleihebestände monatlich um 20 Milliarden vergrößern - mit der zusätzlichen Option, übers Jahr hinweg noch weitere 120 Milliarden Euro zu investieren.

Bundesanleihen

War der richtungsweisende Euro-Bund-Future am Montag bei 177,16 Prozentpunkten gestartet, gab er im weiteren Wochenverlauf kontinuierlich ab und notiert am Mittwochmittag bei 176,37 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,45%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,52%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist von -0,11% in der Vorwoche auf -0,03% gestiegen.

Anlegertrends

USA emittieren siebenjährige Anleihe

Die USA emittieren eine US-Dollar-Anleihe (WKN A280UA) mit einem Emissionsvolumen von 49 Milliarden US-Dollar und einer Fälligkeit zum 31.07.2027. Der Nominalzins ist mit 0,375% festgesetzt. Die Zinszahlungen finden im halbjährlichen Turnus statt, erstmalig anteilig am 31.01.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 100 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 100 US-Dollar. S&P vergibt für die USA ein AA+ Rating.