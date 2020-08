init beendet Rückkauf eigener Aktien

Die init innovation in traffic systems SE meldet den Abschluss der Rückkäufe eigener Aktien. Es seien insgesamt 25.140 eigene Anteilscheine zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 32,71 Euro erworben worden, meldet das Karlsruher Unternehmen am Dienstag. Dies entspreche einem Anteil von 0,25 Prozent des Grundkapitals, so init.„Der Erwerb der Stückaktien erfolgte auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 28.07.2020 und wurde durch ...