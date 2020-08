CK*Trends: Künstliche Intelligenz - Die Zukunft der Mensch-Maschine

Dass die sogenannte „Künstliche Intelligenz“ künftig immer mehr Einzug in unser Leben hält, ist nun wirklich kein Geheimnis mehr. Blickt man auf die bevorstehenden wirtschaftlichen Entwicklungen, so werden ganze Branchen und anhängige Sektoren grundlegend verändert, manche verschwinden ganz, neue werden entstehen. Wir erkennen: Trotz aller bereits bestehenden Errungenschaften befinden wir uns bei diesem Trendthema erst in der Phase, in welcher der Grunsdstein für die Gewinner von Morgen gelegt wird...

"Es gibt keinen Grund, warum irgendjemand einen Computer in seinem Haus bräuchte." - Ken Olsen, 1977.