Fiore Gold produziert derzeit rund 50.000 Unzen Gold mit schönen Margen und wird die Produktion in ca. 2-3 Jahren bei 150.000 Unzen steigern. Viel Potenzial für sinkende Kosten, hohe Margen und noch höhere Aktienkurse!

Fiore Gold Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Goldproduktions- und Explorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt Edelmetallvermögenswerte auf dem amerikanischen Kontinent mit einer Reihe von Produktions-, Erschließungs- und Explorationsprojekten in Nevada und Washington. Ziel des Unternehmens ist der Aufbau eines neuen mittelgroßen US-Goldbergbauunternehmens mit dem anfänglichen Ziel, durch internes Wachstum und strategische Fusionen und Übernahmen zu einem Goldproduzenten mit 150.000 Unzen/Jahr aufzusteigen.

Projekte

Als wachstumsorientierter US-Goldproduzent, der seinen aktuellen Cashflow aus der Pan Mine in Nevada, organisches Wachstum aus dem angrenzenden Gold Rock Projekt und zukünftige Gewinne aus dem Projekt Golden Eagle im Bundesstaat Washington generiert, entwickelt sich Fiore zum einzigen 100% Multi-Asset Produzenten in den USA. Um die Produktionspipeline konsequent zu erweitern sind weitere Fusionen und Übernahmen in den USA geplant. Doch nicht nur die Produktion ist top. Das Unternehmen ist auch eine ausgezeichnete Explorationsgeschichte. Fiore kontrolliert zusätzlich noch ein zusammenhängendes 200 km² großes Landpaket auf Nevadas produktivem Battle-Mountain-Eureka-Trend, welches noch nicht erkundet ist. Der US-Bundesstaat Nevada bietet eine hervorragende Infrastruktur und ist eine der bergbaufreundlichsten Jurisdiktionen auf der Welt.

Bei der Pan-Mine handelt es sich um eine Tagebau- und Haufenlaugungsmine im Carlin-Stil im östlichen Zentralnevada, etwa 28 km südöstlich der Stadt Eureka, auf dem produktiven Battle-Mountain - Eureka-Goldtrend. Nach Kauf der Mine 2016 für 5 Millionen US-Dollar aus einer Konkursmasse und der Wiederaufnahme des Betriebs im September 2017 lief die Produktion reibungslos an. Die Goldproduktion nimmt jedes Jahr zu und dürfte 2020 aufgrund der Installation eines neuen Brechers wiederum ansteigen. 2019 produzierte Fiore profitabel 41.500 Unzen Gold. Die Prognose für 2020 liegt bei 45.00 – 48.000 Unzen Gold und in den nächsten 3 Jahren will man auf 150.000 Unzen Gold wachsen.

Weitere Bohrungen und Akquisitionen werden in der Zukunft zur Erweiterung der Ressourcen und Reserven und der damit zusammenhängenden Laufzeitverlängerung der Mine führen. Insgesamt wurden im Rahmen des Pan-Ressourcenerweiterungsprogramms 2019-2020 183 Bohrlöcher auf insgesamt 21.741 Metern gebohrt und fast alle werden in die bevorstehende Ressourcen- und Reserven Schätzung einfließen.