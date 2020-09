Karora gibt Vollgas. Die Kosten fallen bei steigendem Goldpreis und die Produktion wächst an.

Karora Resources Inc. ist ein in Kanada ansässiger, aufstrebender Goldproduzent im Westen von Australien. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Akquisition, Exploration, Evaluierung und Entwicklung von Edelmetallgrundstücken, um für die Steigerung der Goldproduktion und die Senkung der Kosten in ihrer integrierten Goldmine Beta Hunt und Higginsville Gold Operations ("HGO") zu sorgen. Karoras Vision ist es, der nächste nachhaltige, qualitativ hochwertige Mid-Tier Rohstoffproduzent zu werden.

Projekte

Die beiden wichtigsten Projekte sind die bereits goldproduzierenden und zu 100 % im Besitz befindlichen Minen Beta Hunt und Higginsville Gold Operations. Beide befinden sich in Westaustralien, etwa 60 km von Kalgoorlie entfernt und liegen entlang des produktiven Norseman-Wiluna-Grünsteingürtels. 2019 konnten insgesamt 64.277 Unzen Gold bei All-In Sustaining Costs (AISC) in Höhe von 1.155 USD produziert werden. Für 2020 ist eine Steigerung von mindestens 40% auf 90.000 – 95.000 Unzen Gold mit AISC von 1.050 – 1.200 USD geplant.

Beta Hunt Mine:

Die im Betrieb befindliche Untertagebau-Mine Beta Hunt, die sich 600 km von Perth entfernt, in Kambalda befindet, ist eine Lagerstätte mit einer sehr seltenen Eigenschaft, da sie sowohl Gold- als auch Nickelressourcen in angrenzenden diskreten mineralisierten Zonen beherbergt. Der Bergbaubezirk Kambalda in Westaustralien ist ein seit langem etabliertes bedeutendes Bergbauzentrum mit einer ausgezeichneten bestehenden Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften vor Ort und weiteren Nickel- und Goldverarbeitungsbetrieben in der Nähe (zum Beispiel: Gold Fields, BHP Nickel) . Die Mine war von den 70er Jahren bis Ende 2008 ununterbrochen in Betrieb, bis sie aufgrund der Finanzkrise und des damit verbundenen Einbruchs der Metallpreise nur noch gepflegt und gewartet wurde. Der Nickelbetrieb wurde 2014 und die Goldproduktion Ende 2015 wieder aufgenommen. Seitdem ist die Mine ununterbrochen in Betrieb. Karora Resources erwarb 2016 unter seinem früheren Geschäftsnamen RNC Minerals Corp. 100% der Rechte an dieser Mine und leitet damit nun die Produktion. Die weitere Verarbeitung erfolgt in der unternehmenseigenen Verarbeitungsanlage in Higginsville.