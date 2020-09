Übergeordnet hält sich das Währungspaar EUR/PLN in einer groben Seitwärtsspanne und den Kursmarken von 4,5387 auf der Oberseite und grob 4,1301 auf der Unterseite auf. Die letzte größere Abwärtsbewegung erfolgte just zum Höhepunkt der Corona-Krise und brachte ein Verlaufshoch bei 4,6351 PLN hervor. Seitdem aber besteht wieder ein untergeordneter Abwärtstrend, den das Paar nun einem ausgiebigen Test unterziehen dürfte. So, wie sich das Kursbild mit einem klaren Doppelboden um 4,3710 PLN präsentiert, könnte schon bald ein eindeutiges Kaufsignal hieraus hervorgehen.

Abwärtstrend im Test

Der deutliche Kursanstieg in dieser Woche lässt auf ein mögliches Kaufsignal im Währungspaar EUR/PLN schließen. Dazu sollte der Euro gegenüber dem Zloty jedoch mindestens über ein Niveau von 4,45 PLN zulegen, damit zumindest an die Junihochs bei 4,4956 PLN Kurspotenzial freigesetzt werden kann. Darüber grenzt aber auch schon die Hürde um 4,5120 PLN mögliche Kursgewinne effektiv ein. Bis dahin allerdings könnte sich ein Long-Investment beispielsweise über das Mini Future Long Zertifikat mit der WKN VP7ESZ durchaus auszahlen, es steht eine mögliche Rendite-Chance von 90 Prozent im Raum. Sollte der Euro mit einem Ausbruch scheitern und das Paar unter 4,3710 PLN abrutschen, würde eine fünfwellige Impulswelle in Richtung 4,3188 Plan ausgeführt werden. Dies würde jedoch auf längere Sicht weitere Abschläge zur Folge haben.