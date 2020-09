Gold seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Leiche des Spitzels in der Abhöraffäre bei VW wird in einem ausgebrannten Auto gefunden. Bereits Ende Mai brannte das Wohnhaus des Spitzels ab.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 52.559 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 26,49 $/oz, Vortag 26,92 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 892 $/oz, Vortag 908 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.155 $/oz, Vortag 2.190 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 1,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 39,54 $/barrel, Vortag 39,78 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,1 % oder 1,6 auf 148,0 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Freeport 1,9 % und Royal Gold 1,5 %. Agnico verbessern sich 2,3 % und Barrick 2,0 %. Bei den kleineren Werten geben Monument 11,8 %, Rubicon 4,3 % und McEwen 4,2 % nach. Roxgold und Belo Sun verbessern sich jeweils 4,4 % sowie Aura 4,0 %. Bei den Silberwerten gibt Silvercrest 3,3 % nach. Silver Bear ziehen 10,7 % und Metallic 5,3 % an.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. DRD fallen 6,2 %, Sibanye 4,6 % und Impala 4,5 %.Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen nachgebend. Pantoro fallen 8,5 % und Resolute 4,5 %. Wiluna verbessern sich 12,9 % und Troy 4,8 %. Bei den Explorationswerten fallen Citigold 8,3 % und Legend 6,3 %. Horizon befestigen sich 7,1 % und Chalice 6,7 %.