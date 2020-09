Bei einem Kursrückgang der Intel-Aktie auf 43 USD werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse droht bei der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001) kurzfristig eine weitere Verkaufswelle. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Intel-Aktie markierte am 24. Januar 2020 ein Mehrjahreshoch bei 69,29 USD. Anschließend geriet die Aktie deutlich unter Druck und fiel beinahe auf die wichtige Unterstützung bei 42,76 USD zurück. Von dort aus erholte sich die Aktie wieder, scheiterte aber trotz eines kurzen Anstiegs darüber an der Widerstandszone zwischen 62,13 und 63,70 USD. Nach den letzten Quartalszahlen kam es zu einem starken Kursrückgang. Die Intel-Aktie riss zunächst ein großes Abwärtsgap und fiel dann einige Tage später auf 46,70 USD zurück. Dort startete eine kleine Erholung, an die Unterkante des Abwärtsgaps.