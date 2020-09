Grenke – kommt alles ganz anders?

Liebe Leser, ist Ihnen aufgefallen, dass die zweite Corona-Welle bei Aktien läuft? Freitag – Zoom, Shop Apo und Teamviewer satt gegen den Markt im Plus. Wir werden dies im Börsendienst entsprechend einbringen. Zu Grenke – wird alles anders kommen als bei Wirecard? Wir glauben – ja. Schon am Donnerstag im Audio haben wir erörtert und gezeigt, dass Viceroy sich bei WDI dran hing, bei Hello Fresh, Stroer oder ProSieben aber voll daneben lag. Also mehr Fehlschüsse als Treffer und darüber hinaus hoch diskutabel der Attackierende. Was war sonst noch los? Nun – am freitag Mittag gegen 14 Uhr haben wir in unseren Depots die DAX-Long-Positionen bei 13250 verkauft, die Gewinne einmal mehr kassiert. Kein DAX Trade seit Juni im Minus, dabei bleibt es. Alle positiv abgeschlossen. Unten Beispiel für die mail wie wir zeitlich stets umgehend dies versenden. Prompt und immer nah am Markt wie es näher nicht geht. Wer uns testen oder abonnieren mag – sehr gerne hier.

Liebe Abonnenten,

die gefühlte Ferienwoche geht beim DAX auch am Freitag weiter. Trotz FED und großem Verfallstag hat sich der Index in dieser Woche kaum bewegt. Wir haben uns die Sentiments angesehen und wollen in den Depots etwas vom Gas gehen. Eine Einschätzung dazu per Audio findet ihr hier.

Videoempfehlung: Marktstimmung: Der Realität Tribut gezollt

Wir verkaufen im Tradingdepot: DAX-Bull JM8MZH mit Limit 59,40 Euro und rund 36 Prozent Gewinn.

… und im Turbo-Depot den DAX-Bull SR8QEX zu Limit 19,10 Euro mit rund 10 Prozent Gewinn.