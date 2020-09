Du wirst schon sehen – Szene einer Ehe

„Ich halte es in diesem Scheißland nicht mehr aus.“ Man könnte auch die Wand anbrüllen. Aber da sitzt Selma auf dem Sofa, die Frau, mit der ich am liebsten streite. „Stell dich nicht so an“, antwortet sie. „Wir waren gerade zwei Wochen in Italien. Sei froh, dass das überhaupt möglich war. Und mach jetzt kein

Ein Beitrag von Wolfgang Herles.