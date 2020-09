Auch wenn man es kaum glauben mag, aber die Technik ist trotz des Rücksetzers positiv. Es fehlen nämlich nur geringfügige Kursgewinne, um neue Kaufsignale zu generieren. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund fünfzehn Prozent. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 12,15 EUR gefunden. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung.

Anleger, die bei PLUG POWER schon immer auf ein Schnäppchen gewartet haben, sehe nun womöglich ihre Zeit gekommen. Denn die Aktie befindet sich immer noch im Aufwärtstrend, da die 200-Tage-Linie derzeit bei 6,11 verläuft. Wer ohnehin auf der Baisse-Seite engagiert ist, dürfte sich heute über weitere Gewinne freuen.

Fazit: Diese PLUG POWER-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.