Im laufenden Jahr hat Defama bisher zwei Objekte erworben. Dass dies nicht so bleiben würde, wurde spätestens auf der virtuellen IR-Fahrt von Rüttnauer Research vor wenigen Tagen deutlich. Dort sagte Defama-Chef Matthias Schrade, dass man viele kleinere Objekte in der Prüfung habe. Er rechnete mit weiteren Zukäufen im laufenden Jahr.Wenige Tage später setzt Schrade dies in die Tat um. Defama kauft drei Fachmärkte in ...