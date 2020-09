Ölpreise etwas gestiegen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,74 US-Dollar. Das waren 31 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 7 Cent auf 39,38 Dollar. Am Morgen hatten die Ölpreise noch nachgegeben.

Händler sprachen von einer Stabilisierung nach den deutlichen Verlusten am Vortag. Ausschlaggebend waren die vielerorts steigenden Corona-Neuinfektionen gewesen. Es geht um die Furcht vor weiteren größeren Corona-Beschränkungen mit harten wirtschaftlichen Folgen. Dies würde die ohnehin fragile Erdölnachfrage treffen.