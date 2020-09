Sojabohnen und Mais stabilisiert

Anzeige

Chicago 25.09.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich. Die Sojabohnen haben auf Wochensicht deutlich verloren. Die Prognosen für die globale Maisernte wurden gesenkt.



Der International Grains Council hat die Prognosen für die globale Maisproduktion im Handelsjahr 2020/2021 nach unten korrigiert. Grund dafür sind die angepassten Erwartungen an die US-Ernte. Insgesamt geht der IGC nun davon aus, dass die Maisproduktion bei 1,16 Mrd. Tonnen liegt, sechs Millionen Tonnen weniger als bislang.