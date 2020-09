Derzeit machen die News die Runde, dass 5.000 Stellen in den Werken in Berlin und Stuttgart bedroht sind und wahrscheinlich gestrichen werden. Zudem sollen in Zukunft nur noch großangelegte Investitionen in Werken in Polen oder Rumänien getätigt werden. Die Verbrennungsmotoren müssen den Elektromotoren langsam weichen und das sieht man auch an dieser Stelle.

Für Daimler also eine extrem schwierige Zeit, muss man doch den Umschwung bei der Motorenart schaffen. Der Verbrennungsmotor steht vor dem Aus, was für Daimler eine große Umstellung bedeutet. Der Aktienkurs reagiert auf all diese News damit, dass es ein Minus von 0,67 Prozent zu verzeichnen gibt, wodurch der Kurs um 0,30 Euro sinkt. Der neue Kurswert beträgt lediglich 44,19 Euro.

Fazit: Kann Daimler bald die Aufholjagd starten? Und ist diese Lage eine gute Situation, um als Aktionär einzusteigen? Unsere Analyse können Sie hier einsehen.