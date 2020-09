Zwölf-Monats-Ausblick: Invesco-Strategen sehen beste Aussichten für Cash, Kreditanlagen und Immobilien

Wachstumspfad zwischen traditioneller Erholung und Aufschwung nach der globalen Finanzkrise



Aufgrund der andauernden Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 und der früher oder später zu erwartenden fiskal- und geldpolitischen Straffung wird die Erholung ihrer Ansicht nach aber holprig ausfallen. „Wir rechnen mit einem Wachstumspfad, der irgendwo zwischen einer traditionellen Erholung und dem Aufschwung nach der globalen Finanzkrise liegt. Die künftige Entwicklung der Weltwirtschaft bleibt aber mit erheblichen Unsicherheiten behaftet“, schreibt Paul Jackson, Global Head of Asset Allocation Research, Global Thought Leadership, in der September 2020 Ausgabe von The Big Picture, einem vierteljährlichen, vom Invesco Global Market Strategy Office veröffentlichten Marktausblick.

Zentralbankinterventionen haben das Potenzial für weitere Kursgewinne begrenzt