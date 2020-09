Tesla steht heute kurz vor dem Durchbruch, die 360-Euro-Marke zu durchbrechen und wird weiter als Pionier auf diesem Markt vorangehen. Man kann derzeit auf jeden Fall noch einiges von dieser Marke und dieser Aktie erwarten. Diese Branche boomt einfach extrem, weshalb hier noch lange kein Ende in Sicht ist und die großen Renditen erst noch bevor stehen. Schnell zuschlagen!

Der kalifornische Autobauer gibt also weiter Vollgas auf dem Aktienmarkt und zieht der Konkurrenz weiter davon. Was kann man von dieser Aktie zukünftig erwarten? Wenn man den heutigen Zahlen traut, auf jeden Fall einiges, denn das Plus beträgt heute satte 2,75 Prozent. Tesla kann sich also um 9,65 Euro gegenüber dem Freitagswert verbessern und steht nun bei 359,95 Euro!

Fazit: Das ist die letzte Chance, die richtig dicken Gewinne einzufahren. Besser wird die Gelegenheit auf einen perfekten Einstieg nicht. Wir haben die Aktie weiter analysiert, einfach hier klicken.