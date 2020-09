Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. Die Aktie müsste nur rund null Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Diese Marke wurde bei 0,04 EUR markiert. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Anleger, die fallende Messer als Chance begreifen, bekommen heute eine Einstiegsgelegenheit. Schließlich gibt es beim Einkauf einen kräftigen Bonus. Wer ohnehin auf der Baisse-Seite engagiert ist, dürfte sich heute über weitere Gewinne freuen.

