Presseinformation:



Baader Investment Conference: Hybride Konferenz in 2020 für alle Teilnehmer erfolgreich abgeschlossen



Unterschleißheim, 28. September 2020: In der vergangenen Woche fand die bereits neunte Baader Investment Conference in München statt. Der beständige Teilnehmerkreis von über 700 Investoren aus 30 Ländern und knapp 230 präsentierenden Unternehmen zeigt, dass die jährliche Veranstaltung trotz der momentanen Ausnahmesituation eine der führenden Branchenplattformen im deutschsprachigen Raum ist.



Aufgrund der anhaltenden COVID-19 Pandemie wurde die Konferenz erstmals im hybriden Format durchgeführt. Eine begrenzte Teilnehmerzahl hat die Möglichkeit des persönlichen Kontaktes vor Ort genutzt, andere internationale Investoren und Unternehmensvertreter nahmen virtuell teil. Damit konnte die Baader Bank eine Umgebung schaffen, in der sowohl physische als auch virtuelle Präsentationen und Meetings durchgeführt werden konnten.

"Auch im neunten Jahr ist die Baader Investment Conference eine etablierte Plattform für den Austausch am Kapitalmarkt.", so Andreas Trösch, VP IR, Communications & Corporate Responsibility, NORMA Group SE. "Die Entscheidung, die Konferenz in der aktuellen Situation im hybriden Set-up durchzuführen war unter der strengen Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln absolut richtig, da wir sowohl eine große Anzahl internationaler Investoren virtuell als auch lokale Investoren vor Ort treffen konnten" ergänzt Andreas Spitzauer, Head of IR, Knorr-Bremse AG.

In über 3.000 Einzel- und Kleingruppengesprächen sowie rund 120 Forumspräsentationen haben die Unternehmen, darunter 24 aus dem DAX, 20 aus Österreich und 43 aus der Schweiz, den zahlreichen internationalen und lokalen Investoren einen umfassenden Überblick über ihre jeweilige Unternehmensentwicklung gegeben und nutzten die Gelegenheit, die Gespräche und Kontakte weiter zu vertiefen.



Zusätzlich dazu fand der zweite Baader Small Cap Day am Freitag, 25. September, statt. Dieser hat sich mittlerweile gut etabliert und war bei den Unternehmenspräsentationen ausgebucht.