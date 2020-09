---------------------------------------------------------------------------

Vermögensverwalter-Forum: Vorstellung Baader Europe Research Portal

Unterschleißheim, 28. September 2020: Bereits zum siebten Mal in Folge fand am vergangenen Donnerstag das etablierte Vermögensverwalter-Forum im Rahmen der Baader Investment Conference statt. Über 200 Teilnehmer nahmen an dem abwechslungsreichen Vortrags-Programm teil, welches in diesem Jahr aufgrund der COVID-19 Pandemie rein virtuell abgehalten wurde.



Das Forum stand unter dem Motto "Typisch deutsch: Wie legen private und institutionelle Kunden ihr Geld am liebsten an?".



Präsentiert wurden neben den Services der Baader Bank maßgeschneiderte Produkte aus unterschiedlichen Assetklassen, u.a. von Sebastian Hasenack (Leiter Vertrieb & Kooperationen, Solidvest), Patrick Hartmann (Head of Operations, Exporo Investment GmbH), Erik Podzuweit (Gründer & Geschäftsführer, Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH) sowie Daniel Maier (Managing Director, Charteted Investment Germany GmbH).

Ergänzend stellten unsere Kollegen Annika Glükher (Banking Service Sales) sowie Robert Weller (Head of Multi Asset Sales International) anhand von praktischen Beispielen unser neues Angebot "Baader Europe Research Portal", welches in Kooperation mit AlphaValue betrieben wird und unsere gesamte Research-Kompetenz abbildet, vor.



Neben weiteren Highlights wie der Präsentation "Charakteristika Institutioneller Investor Markt in Deutschland" von Markus Neubauer (Geschäftsführer, Universal-Investment-Gesellschaft mbH) sowie "Interessante Erkenntnisse aus der Studie "Finanz & Altersvorsorge" von Simone Wagner (Projektmanagerin & Referentin des Chief Content Officers, BurdaForward GmbH), wurde der Tag durch die Vorstellung namhafter Fonds-Manager (Shareholder Value Management AG und HM Trust AG) zusammen mit dem traditionellen Dialog der Experten abgerundet.



"Unser Ziel des Tages war, den Vermögensverwaltern spannende Ansätze zum Thema Services und Angebote für Privatanleger aufzuzeigen sowie sie konkret bei der Umsetzung zu unterstützen", so Oliver Riedel, Mitglied des Vorstands.



Über die Baader Bank AG:



Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 400 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baader Bank AG

Weihenstephaner Str. 4

85716 Unterschleißheim

Deutschland

Telefon: +49 89 5150 1013

Fax: +49 89 5150 1111

E-Mail: communications@baaderbank.de

Internet: www.baaderbank.de

ISIN: DE0005088108

WKN: 508810

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

