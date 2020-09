Der Anlagenbauer Manz hat einen Letter of Intent über einen neuen Großauftrag unterzeichnet. Auftraggeber wäre der Automobilzulieferer TE Connectivity, das Auftragsvolumen für die Lieferung einer Produktionslinie zur automatisieren Montage von Zellkontaktiersystemen beziffert das Unternehmen aus Reutlingen auf ein Volumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Noch steht aber die finale Auftragsvergabe an Manz an. Wird ...